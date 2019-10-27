الإمارات تطور موانئ الظفرة بـ 500 مليون درهم

أفاد تقرير إخباري بأن موانئ أبوظبي تباشر أعمال تطوير موانئ منطقة الظفرة بقيمة نصف مليار درهم (136 مليون دولار أمريكي).

وبحسب "الألمانية" يشمل هذا موانئ "المغرق"، و"دلما"، و"السلع"، تمهيدا لإنجازها بحلول 2020، فيما تكتمل أعمال تطوير ميناء المرفأ بحلول 2021، ضمن حزمة مشروعات تطويرية اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في ديسمبر الماضي بقيمة تتجاوز 3.86 مليار درهم.

ونقلت صحيفة عن سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة تشغيل الموانئ بموانئ أبوظبي، القول إن "موانئ أبوظبي تستثمر نصف مليار درهم لتطوير موانئ منطقة الظفرة، تماشياً مع جهود حكومة أبوظبي الهادفة إلى تطوير هذه المنطقة الحيوية وتعزيز مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية واللوجستية والاجتماعية لإمارة أبوظبي".

وأضاف :"في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الظفرة وتيرة تنموية متسارعة نحو مرحلة جديدة من التطور والتوسع، تحرص موانئ أبوظبي على الحفاظ على تراث المنطقة الثقافي، بما في ذلك الإرث البحري المتمثل بصيد الأسماك وصيد اللؤلؤ، جنباً إلى جنب مع تعزيز مستوى رفاهية المواطنين وفتح آفاق أوسع من فرص العمل".

وتضم منطقة الظفرة 60% من المساحة اليابسة في إمارة أبوظبي، كما تضم احتياطات النفط والغاز الرئيسة بالإمارات. وتسهم هذه العوامل الإيجابية في تعزيز فرص النمو بوتيرة غير مسبوقة أمام المستثمرين والشركات العاملة في مختلف القطاعات.

وأوضح المزروعي أن حقيبة مشروعات موانئ أبوظبي بمنطقة الظفرة تشمل موانئ لدعم قطاع النفط والغاز، وتوفير خدمات مناولة البضائع، ودعم الخدمات اللوجستية، وتسهيل حركة سفن نقل المسافرين.