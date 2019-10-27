الصين تتعهد بفتح أسواق المال أمام المستثمرين الأجانب

قال نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين أن بكين تدرس تطبيقات سلسلة الكتل والذكاء الصناعي في التمويل عبر الحدود مع التركيز على إدارة المخاطر، مضيفا أنها ستحرر أسواق المال أكثر.

تأتي تصريحات لو لي فيما تخطط فيسبوك لمشروع عملتها الرقمية ليبرا وسط اهتمام عالمي بالقطاع، وفقا لرويترز.

وقال لو إن إدارة النقد الأجنبي تشجع على الاستعانة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الصناعي في تمويل التجارة عبر الحدود، فضلا عن الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي، وذلك وسط مناقشات محمومة بشأن ليبرا على مستوى العالم.

وقال لو خلال منتدى في شنغهاي "ينبغي أن نهتم بشكل خاص بالتطوير السريع للتمويل الرقمي والتكنولوجيا المالية.. حين لا نكون على يقين من وجهة شكل (جديد) للأنشطة، يجب أن نولي اهتماما لإدارة المخاطر".

تثير طموحات العملة الرقمية لفيسبوك مخاوف بين البنوك المركزية في أنحاء العالم وسط قلق من تهديدها للنظام النقدي العالمي وتبعاتها على سرية البيانات وأنشطة غسل الأموال.

وأقر برلمان الصيني قانونا جديدا أمس السبت خاص بالتشفير مع تأهب البلاد لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها.

وقال لو إن أساس إدارة المخاطر هو وضع بنية تحتية مالية فاعلة واقترح أن تتبنى شنغهاي،المركز المالي للصين، التكنولوجيا المالية الرقمية مع تعزيز أنظمة الدفع والمقاصة.

وتعهد بفتح أسواق المال في الصين بدرجة أكبر، بما في ذلك أسواق السندات، مع خطط لتدعيم قنوات الاستثمار للمستثمرين الأجانب.