"بايونيرز" تستهدف استحواذات بمليار جنيه في قطاع الدواء بمصر

قالت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إحدى أكبر شركات الاستثمار المباشر والخدمات المالية في مصر، اليوم إنها أسست شركة لتوزيع وتصنيع الأدوية باسم النور فارما باستثمارات من المتوقع أن تبلغ مليار جنيه (62.2 مليون دولار).

وبحسب "رويترز" تملك بايونيرز 60 بالمئة في الشركة الجديدة، والباقي لمستثمرين في مجال الأدوية والصيدلة.

أضافت بايونيرز في بيان إلى بورصة مصر أنها "تعتزم مع باقي مساهمي النور فارما ضخ مزيد من الاستثمارات في الشركة لتمويل عمليات الاستحواذ المرتقبة للفرص الاستثمارية في القطاع والتي تعكف الشركة حاليا على دراستها".

وقال خالد الطيب رئيس مجلس إدارة النور فارما في تصريحات لرويترز "نتوقع قبل نهاية العام أن نكون أغلقنا أول استحواذ في هذا القطاع بإذن الله".