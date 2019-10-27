بسبب ارتفاع أسعار العقارات.. أستراليا تخفض الدعم لمشتري المنازل

قام برنامج حكومي في أستراليا، يهدف إلى مساعدة مشتري المنازل للمرة الأولى، بخفض الدعم بما يزيد قليلا عن نصف قيمة متوسط سعر العقار في سيدني، حيث تزدهر سوق العقارات.

وبحسب "الألمانية" فأن البرنامج الحكومي سوف يضمن قيام المشترين بشراء عقار، بعد إيداع نسبة خمسة بالمئة فقط من ثمنه.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم، فإن السقف السعري للبرنامج بالنسبة للعقارات في سيدني، هو 700 ألف دولار استرالي (478 ألف دولار أمريكي)، وهو ما يتناقض مع متوسط قيمة العقار البالغة 1.2 مليون دولار في المدينة، حيث تبلغ تكلفة المنزل العادي 1.4 مليون دولار، بحسب مؤسسة "كورلوجيك"، مزودة بيانات العقارات.