3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 13.2 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 13.2 مليون ريال على نحو 158.2 ألف سهم تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7890 نقطة، حيث يتراجع السوق بنحو 22 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 1.16 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 50.6 مليون سهم.