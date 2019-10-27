الأسهم السعودية تغلق على تراجع 21 نقطة والسيولة دون 2 مليار ريال

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع وذلك بعد ثلاث جلسات من المكاسب ، ليغلق السوق دون مستوى 7900 نقطة، بضغط من أداء قطاع البنوك بشكل رئيسي وكذلك قطاعي الإتصالات و المواد الأساسية.

وتراجع السوق خلال جلسة اليوم بنحو 21.5 نقطة أو ما يعادل 0.27 في المائة عند مستوى 7891 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 1.88 مليار ريال، حيث تم تداولها على نحو 86.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 81.5 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الأبحاث والتسويق المكاسب بنحو 7.1 في المائة، تلاه أسهم شركة نماء للبتروكيماويات بنحو 4.4 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة كيان بارتفاع 4 في المائة ، في المقابل ارتفعت أسهم 78 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 102 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وتصدرت أسهم شركة زين السعودية التراجعات وبنحو 3.4 في المائة، تلاه أسهم شركة اللجين و بنحو 2.8 في المائة، كذلك تراجعت أسهم شركة أمانة للتأمين بنحو 2.7 في المائة.

وبحسب جلسة اليوم، فقد تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 221.4 مليون ريال وكذلك شهد أسهم شركة سابك على نحو 178.6 مليون ريال، واتى ثالثا أسهم مصرف الإنماء بنحو 146.8 مليون ريال.