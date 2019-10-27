"نادك" تربح 49 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بارتفاع 40 %

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعيه (نادك) عن تحقيق صافي ربح بلغ 49.3 مليون ريال في الربع الثالث من 2019 بارتفاع 40 % عن الربع المماثل من 2019 والذي حققت فيه الشركة صافي ربح بلغ 35.1 مليون ريال

وبلغ صافي الربح خلال الـ 9 أشهر الحالية 52.7 مليون ريال بارتفاع 6 % عن الفترة المماثلة من 2018 والتي حققت فيها الشركة 49.6 مليون ريال

وبلغت قيمة المبيعات خلال الربع الحالي 578.4 مليون ريال بارتفاع 0.6 % عن الربع المماثل من 2018. فيما بلغت مبيعات الـ 9 أشهر الحالية 1.713 مليون ريال بارتفاع 6.5 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 0.62 ريال مقارنة بالـ 9 أشهر المماثلة من 2018 والذي بلغت ربحية السهم فيه 0.59 ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بما نسبته 40.37% إلى

الإيرادات:

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 0.65٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة ، مما كان له تأثير إيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة ، حيث نمت منتجات قطاع الألبان والأغذية بنسبة 7.33 ٪ في حين تراجعت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 44.24 ٪ بسبب إيقاف زراعة الأعلاف محلياً.

- مصاريف البيع والتسويق:

انخفضت مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 6.93٪ بسبب انخفاض الإنفاق على أنشطة التسويق والمصروفات الترويجية خلال الربع الحالي.

-الإيرادات والمصروفات الأخرى:

وكان للإيرادات والمصروفات الأخرى تأثير إيجابي قدره 7.67 مليون ريال سعودي على صافي أرباح الربع الحالي مقارنة بخسارة قدرها 1.32 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق. تتمثل الإيرادات الأخرى للربع الحالي بشكل رئيسي من بيع أصول في المشاريع الزراعية

- الربح من الأدوات المالية المشتقة:

تم الاعتراف بأرباح من الأدوات المالية المشتقة بقيمة 2.35 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي. ويشمل ذلك ربحًا غير محقق قدره 0.34 مليون ريال سعودي من عقد أدوات مالية لتبادل العملات لتغطية مخاطر التعاملات بالدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتي.

- خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة:

خسائر الانخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة انخفضت بقيمة 0.46 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- مصاريف الزكاة:

انخفضت مصاريف الزكاة المقدرة للربع الحالي بنسبة 18.14٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق .

على الرغم من التغييرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي ، هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي الربح للربع الحالي على النحو التالي:-

المصاريف العمومية والإدارية:

ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي بنسبة 12.44٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب الزيادة في الرسوم المهنية والاستشارية خلال الربع الحالي.

تكاليف التمويل:

ارتفعت تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 7.91٪ نظراً لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) "عقود الإيجار".

وكان للعناصر السابقة مجتمعة الأثر التالي على إجمالي الربح والربح التشغيلي:

- إجمالي الربح:

انخفض إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 1.34٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلى صافي الإيرادات بنسبة 0.77٪.

-الربح التشغيلي:

ارتفعت الأرباح التشغيلية للربع الحالي بنسبة 23.82٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق وخسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة والزيادة في صافي الإيرادات الأخرى.