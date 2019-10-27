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  • "صناعة الورق" : 13 نوفمبر آخر موعد لإصدار قرار بشأن الخسائر أو ستعد الشركة منقضية

أخبار الشركات- محلية

"صناعة الورق" : 13 نوفمبر آخر موعد لإصدار قرار بشأن الخسائر أو ستعد الشركة منقضية

"الاقتصادية" من الرياض

أوضحت الشركة السعودية لصناعة الورق أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية 45 يوما من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر والتى تنتهي بتاريخ 13 نوفمبر القادم أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات.

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