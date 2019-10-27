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أخبار الشركات- محلية

تراجع أرباح "دله الصحية" إلى 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة دله للخدمات الصحية "دله الصحية" إلى 26.6مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 32.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 18%.

وبلغ الربح التشغيلي 31 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 33.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 7%.
 
بينما بلغ اجمالي الربح  108 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 101 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 6%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 77 مليون ريال، مقابل 109مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 29.5%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.06 ريال، مقابل 1.46 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

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