ارتفاع أرباح "بدجت السعودية" إلى 45 مليون ريال خلال الربع الثالث

نما صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" إلى 45 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 43 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 5%.

وبلغ الربح التشغيلي 49 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 47 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 3%.



بينما بلغ اجمالي الربح 77 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 71 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 8%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 130 مليون ريال، مقابل 123 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة 5.5%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.83ريال، مقابل 1.74ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.