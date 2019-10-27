انخفاض أرباح "الفخارية" إلى 1.5 مليون ريال خلال الربع الثالث

انخفض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية "الفخارية" إلى 1.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%.

وبلغ الربح التشغيلي 2.5 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 2.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.



بينما بلغ اجمالي الربح 7.9 مليون ريال خلال الربع الثالث، مقابل 7.6 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 3.4%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 3.7 مليون ريال، مقابل 4.3 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 13%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 0.25 ريال، مقابل 0.28 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.