أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

أرباح "بنك الرياض" ترتفع إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثالث

"الاقتصادية" من الرياض

ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لبنك الرياض إلى 1.5 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 945 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 59%.

وبلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 2 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 1.7 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 18.5%.
 
بينما بلغ اجمالي ربح العمليات 2.76 مليار ريال خلال الربع الثالث، مقابل 2.28 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 21%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 4.49 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع 66%.
كما بلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) خلال الفترة الحالية 166 مليار ريال، مقابل 145,7 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنمو 14%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.5ريال، مقابل 0.9ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

إنشرها

سمات

نتائج الشركات السعودية

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية