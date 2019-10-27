ديربي 2013 / 2014 .. لا يكسر

لا يزال ديربي الرياض بين الهلال والنصر موسم 2013 / 2014، الأكثر أهدافا بواقع عشرة أهداف رغم أنه لعبت بعده عشرة ديربيات خلال خمسة مواسم، وأن الموسم الماضي (2018 ـ 2019) سجل رقما كان قريبا من الأول بعد أن أحرزا تسعة أهداف في المباراتين.

وانتهت مباراة الدور الأول في الموسم الأكثر تهديفا بفوز النصر 2 /1، وانتهت مباراة الدور الثاني بفوز الهلال 4 /3، فيما سجل الفريقان في مباراتي الذهاب والإياب الموسم الماضي تسعة أهداف، حيث انتهى لقاء الذهاب في الدور الأول بالتعادل الإيجابي 2/2، فيما حسم النصر موقعة الإياب في الدور الثاني بالفوز 3 /2.

وأكد لـ"الاقتصادية" سعود الحماد مهاجم نادي الهلال سابقا، أن مواجهة الهلال والنصر اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ستشهد تسجيلا للأهداف، وقال "لكن مواجهتي الذهاب والإياب لن تشهد غزارة التسجيل مثلما حدث الموسم الماضي وموسم 2013 - 2014"، مضيفا "مجموع عشرة أهداف أو تسعة أهداف في موسم كبير نوعا ما وأعتقد أن غزارة الأهداف الموسم الماضي لن تتكرر".

وبين الحماد أن الحلول الهجومية الموسم الماضي كانت كبيرة بوجود ثمانية لاعبين أجانب، مع ذلك لم يكسر رقم موسم 2013 - 2014 بوجود الثنائي محمد السهلاوي وياسر القحطاني وهما في قمتهما إضافة لناصر الشمراني والمهاجم البرازيلي إيلتون، مضيفا "الفريقان ضما المغربي عبدالرزاق حمدالله والفرنسي بافيتيمبي جوميز، وهما خطيران وهدافان، وسجلا أربعة أهداف مناصفة بينهما، وأتوقع أن يسجلا اليوم".

وأوضح الحماد أن الغزارة التهديفية قد تحدث في حال تعرض أحد الفريقين لظروف خارجة عن الإرادة، مثل حالة طرد مبكرة، هدف مبكر جدا أو إصابة أحد اللاعبين المهمين، وقال "أرشح إضافة لحمدالله وجوميز البرازيليين كارلوس إدواردو وجوليانو للتسجيل، وستكون بصمة هؤلاء النجوم الأربعة واضحة في الصناعة والتسجيل".