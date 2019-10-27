الهذلول: في النصر 3 .. والهلال يتفوق

يرى الدولي عبادي الهذلول، لاعب نادي الهلال السابق، أن مباراة فريقه مع النصر في ديربي الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستأتي متميزة على الصعيد الفني كما تعود الجميع، وقال "الطرفان يملكان أفضل اللاعبين الأجانب، بيد أن الأزرق يتفوق بالعنصر المحلي، بتوافر أسماء بقيمة ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالله عطيف، الحارس عبدالله المعيوف، ونواف العابد، وبالتالي فإنهم إذا كانوا في يومهم ستكون للفرنسي جوميز، والبرازيلي إدواردو، الكلمة المسموعة".

وتابع "مباريات الديربي، لا تتأثر بالنقص أو غياب لاعب لأن ما يميزها الروح المرتفعة، كذلك الحضور الذهني، والإحساس بالمسؤولية، لذلك أعتقد أن الأزرق أكثر جاهزية من غريمه على الورق ويبدو الأقرب لتحقيق الفوز".

وقال "غياب اللاعب محمد كنو، عن الهلال، لن يكون مؤثرا، نظرا لوجود الكولومبي جوستافو كويلار"، منبها إلى أن فوز الهلال، يتطلب الحضور الذهني للاعبين، الإحساس بأهمية اللقاء أملا في حصد النقاط كاملة للابتعاد عن المنافسين، لذلك يلزمهم الهدوء وعلى المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، تكثيف الوسط حتى يسهم ذلك في تقوية خط الدفاع الذي يحتاج إلى التنظيم".

وعن إرهاق الأزرق، بعد أن بذل مجهودا في لقاء السد القطري 2 / 4، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قال "المواجهة كانت قوية لكن الفريق الآن حظي بقسط من الراحة، كما أن لديه بعض العناصر المجهزة للدوري، ومنهم إدواردو وكويلار وغيرهما".

وعدّ النصر قويا بعناصره الأجنبية، وقال "الثلاثي المكون من البرازيلي جوليانو والمغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط، يشكلون مصدر قوته، لديهم القدرة على مساعدة الأصفر لتحقيق الفوز لكن إذا تمت مراقبتهم فإن ذلك سيقلل من خطورتهم".