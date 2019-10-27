الهلال والنصر .. ديربي «الرعب»

لن يعلو صوت فوق صوت ديربي الرياض، حينما يستقبل فريق الهلال لكرة القدم، نظيره النصر، في قمة المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، فيما يواجه الاتحاد، نظيره أبها، في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المضيئة".

ويعتلي الهلال صدارة الدوري بـ (19 نقطة)، النصر (11 نقطة)، الاتحاد (9 نقاط)، وأبها (8 نقاط).

في الرياض، سيلج الهلال الديربي أمام النصر، رافعا شعار الفوز ولا شيء غيره حتى يصطاد مجموعة من العصافير بحجر واحد، بداية من تدعيم صدارته للمسابقة ببلوغ محطة الـ 22 نقطة، إلى جانب رد الدين لغريمه على اعتبار أن آخر لقاء جمعهما شهد تفوق الضيوف 3 / 2، في الأسبوع الـ 25 من النسخة الماضية للدوري التي لعبت قبل 212 يوما، علما بأن لقاء الذهاب بينهما على "محيط الرعب" لم يشهد أي فائز بعد أن تعادلا 2 / 2، كما أن الروماني رازفان لوشيسكو، يرغب في دفعة معنوية كبيرة قبل التفرغ للتحضير للقاء أوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على الرغم من أن الأزرق سيلتقي قبلها الفتح، في الأحساء لحساب الجولة التاسعة من الدوري، فضلا عن مواجهة عرعر في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، علما بأن هدر المتصدر لم يتخطى النقطتين فقط بعد فوزه على أبها 4 / 2، وعلى الرائد 5 / 0، فالتعادل في لقاء الفيحاء 1/1، والانتصار على الاتحاد 3 / 1، والتعاون 2 / 1، فالاتفاق 4 / 1، وضمك 3 / 0.

في المقابل، فإن النصر، بقيادة مدربه البرتغالي فيتوريا، يعي حقيقة أن الظفر بالنقاط كاملة أمام الهلال، سيكون له تأثير مباشر في الصراع بينهما على لقب الدوري وبالتالي فإن خسارته ستقلل بشكل كبير من حظوظ الأصفر في الاحتفاظ باللقب عطفا على أن نتائجه حتى الآن لم تخل من الهزيمة أو التعادلات بعد أن بدأ مشواره بالفوز على ضمك 2 / 0، والفتح 1 / 0، قبل التعادل في لقاء الشباب من دون أهداف، فالخسارة من الحزم 1 / 0، والتعادل مع الأهلي من دون أهداف، وأخيرا الفوز على الرائد 2 / 0، ليبلغ مجموع هدره سبع نقاط، علما بأن لديه مباراة أمام الفيصلي، تم تأجيلها لأزمة الملاعب إذ تقرر أن تلعب في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وفي جدة، سيضع الاتحاد، كامل ثقله لأجل الفوز على أبها، حتى يصالح جماهيره بعد تذبذب النتائج، آخرها الخسارة من الوحدة بهدف، التي أطاحت بالمدرب التشيلي لويس سييرا، فخلفه الوطني محمد العبدلي.