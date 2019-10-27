«نبض الرياض» .. عروض متنوعة ولوحات فنية تحكي تراث المملكة

وسط أجواء تحكي عبق التاريخ وقصة أحد أهم معالم الرياض التاريخية، يعيش زوار فعاليات نبض الرياض في ساحة قصر المصمك في الديرة وسط العاصمة تجارب يومية بفعاليات متنوعة من عروض ثلاثية الأبعاد، إلى أخرى فلكلورية تحكي تراث الإنسان السعودي، إضافة إلى برامج ترفيهية ومطاعم متنوعة.

ورصدت "الاقتصادية" خلال اليومين الماضيين حرص الزائرين من السعوديين والمقيمين والسياح على التجول بين لوحات فنية وجمالية تبين الموروث الشعبي لمناطق المملكة المتنوعة، إلى جانب التفاعل مع البرامج المقدمة. وأتاح المنظمون في موسم الرياض فرصة للموهوبين والموهوبات السعوديين لنثر إبداعاتهم أمام الزوار، سواء الفنية أو الحركية.

وشهدت الساحة الخارجية حضور العائلات للاستمتاع بالعروض الجدارية ثلاثية الأبعاد، والعروض الفلكلورية والترفيهية.

وتحتضن منطقة ساحة قصر المصمك عددا من المحال التجارية، والمقاهي العربية، ومحال الكتب المتنوعة، التي انتشرت على طول الساحة، كما ازدانت الساحة بالإضاءة الجذابة والمقاعد الجميلة.

إلى ذلك أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، رئيس موسم الرياض، أن ست مناطق ضمن موسم الرياض قد وصلت إلى طاقتها الاستيعابية وامتلأت بالزوار بالكامل، نهاية الأسبوع الماضي. وشهدت كل من منطقة "الرياض بوليفارد" و"رياض ونتر وندرلاند" و"المربع" و"الملز" و"واجهة الرياض" و"نبض الرياض" حضورا كثيفا من قبل الزوار، الذين وصل عددهم إلى أكثر من 160 ألف شخص أتوا للاستمتاع بالفعاليات المقدمة في هذه المناطق وعاشوا نهاية أسبوع سعيدة.

وسجلت منطقة "الرياض بوليفارد" حضورا وصل إلى أكثر من 70 ألف شخص، ودخل إلى منطقتي "واجهة الرياض" و"الملز" أكثر من 25 ألف شخص لكل منطقة، فيما حضر أكثر من 20 ألف شخص إلى منطقة "رياض ونتر وندرلاند"، وزار منطقة "نبض الرياض" أكثر من 15 ألف شخص، أما منطقة "المربع"، فسجلت حضور أكثر من ألفي شخص.

وأعلنت إدارة موسم الرياض عدم بيع تذاكر الدخول إلى منطقة "الرياض بوليفارد" عند المدخل، إذ ستكون الطريقة الوحيدة لشراء التذاكر عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني لموسم الرياض.