تصوير الموسم الثالث لمسلسل Ozark

أكدت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما Ozark الانتهاء رسميا من تصوير الموسم الثالث والجديد من المسلسل قبل طرحه نهاية العام الجاري. ونجح الموسم الثاني والأخير من المسلسل في حصد شعبية كبيرة من قبل المشاهدين، ووصل تقييمه لـ 8.3 عبر موقع IMDB الشهير. وتدور أحداث المسلسل حول مارتي بيرد، الذي يجسد شخصيته جيسون بيتمان، وهو محاسب مالي ينقل عائلته من شيكاغو إلى منتجع صيفي في أوزاركس، بصحبه زوجته "ويندي" وطفليهما، ويخوض مارتي كثيرا من العقبات بعد الخطأ الذي حدث فى إحدى عمليات غسل الأموال المتورط فيها، ما أجبره على دفع ديون كبيرة إلى سيد المخدرات المكسيكية من أجل الحفاظ على أمان عائلته.