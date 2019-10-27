أمير المدينة المنورة يؤكد أهمية توجيه الشباب إلى استثمار الفرص الاقتصادية

أكد الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية توجيه الشباب والشابات إلى استثمار الفرص الاقتصادية في المنطقة، وتحفيز رواد ورائدات الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الميزة التنافسية والفرص الاستثمارية في المدينة المنورة، مبديا تطلعه لأن يسهم مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق ذلك.

وأشار أمير المنطقة خلال لقائه المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، إلى ضرورة تعزيز ثقافة ممارسة الأعمال التجارية للوصول إلى أرقام نسبية مرتفعة في قطاع الأعمال الريادية، منوها بدور مركز خدمات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة مستقبلا في إثراء الشباب بالأفكار الريادية التي تساعدهم على النمو والتوسع في أعمالهم التجارية وتسهيل الإجراءات كافة لاستيعاب القطاعات الجديدة الواعدة في سوق العمل. يستهدف مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيتم تدشين خدماته في المدينة المنورة خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، دعم المشاريع التجارية القائمة والناشئة لرواد ورائدات الأعمال من خلال خدمات الإرشاد والتوجيه والاستشارات والتدريب، إضافة إلى ربط المنشآت الصغيرة بالمتوسطة، والصغيرة والمتوسطة بالكبيرة، وتجاوز وحل بعض التحديات التي تواجهها، وسيقدم المركز خدمات تتعلق بالتمويل عبر برامج مختلفة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من الحصول على الامتياز التجاري وتنشيط التجارة الإلكترونية لمساعدتهم على المنافسة والنمو. واستعرض المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خلال اللقاء مجموعة من المؤشرات الإحصائية عن خدمات الهيئة على مستوى المنطقة، والخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة لرواد ورائدات الأعمال في المدينة المنورة. وأشار الرشيد إلى أن "منشآت" ستعمل خلال الفترة المقبلة على تمكين الشباب من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة، ومساعدة الراغبين منهم في الدخول إلى سوق العمل بأفكار ومشاريع جديدة تحقق لهم الريادة والاستدامة.