مهرجان الرعب .. لحظات تحبس أنفاس هواة المغامرة

تجربة مليئة بالإثارة ولحظات تحبس الأنفاس، يعيشها زوار مهرجان الرعب، الذي تنظمه الهيئة العامة للترفية ضمن فعاليات موسم الرياض في واجهة الرياض.

المهرجان الذي شهد إقبالا كبيرا منذ يومه الأول، صمم خصيصا ليصبح تجمعا كبيرا لهواة المغامرة التي تشعر الزائر أنه يشاهد فيلم رعب حقيقيا أو يعيش كابوس نوم مزعجا.

واشتمل المهرجان على متاهة الرعب التي في داخلها عدد من الدمى المحنطة المثيرة للذعر المستندة إلى الجدار والهياكل العظمية، التي ترتدي رداء أبيض، وراح الجمهور يلتقط صور السيلفي معها، إضافة إلى لعبة المشرحة التي جذبت كثيرا من الشباب، وهي عبارة عن سرير تستلقي عليه إحدى الجثث ويقوم اللاعب باستخراج أحد أجزاء الجسم من القفص الصدري مثل القلب أو الكبد وغيره بأدوات مشابهة لتلك التي تستخدم في المشرحة الطبية.

وتتدلى حبال المشنقة من تلك الأشجار في المهرجان لمجسمات الموتى ورؤوس مقطوعة على تلك الطاولة التي تمتلئ بالدماء وتثير الفزع. وشهد بيت المهرجين إقبالا لافتا من الزوار، الذين يدخلونه ولا يجدون مفرا من الخروج والهرب من أولئك المهرجين، إلى جانب البيوت المسكونة بالأرواح التي تحبس الأنفاس مع موسيقى تثير القلق والرعب، وفعاليات أخرى مثل اللعبة التي تمكن الزائر من عيش تجربة افتراضية مع مصاصي الدماء أو ما يعرف بالزومبي وخوض حرب معهم وقتلهم.

يرتدي الجميع في المهرجان أزياء تنكرية وأقنعة مخيفة وينتشرون في الأنحاء ويختبئون في زوايا لا ترى النور ليخرجوا ويلاحقوا الأطفال والزائرين لإخافتهم.

يذكر أن مهرجان الرعب الذي تنظمه وتشرف عليه الهيئة العامة للترفية ابتدأ فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 منه.