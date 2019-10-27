واسطة العِقد

معنى "واسطة العقد": الجوهر الذي في وسطه وهو أجوده، لكن هذا التعبير صار يُستعمل مجازا، إذ هو كناية عن الأغلى من كل شيء، قال ابن الرومي: تَوَخَّى حِمامُ الموتِ أَوْسَطَ صِبْيَتي

فَلِلَّه كيف اختار واسطة العِقْدِ



فهو يرثي ابنه الأوسط.

فقولهم: "واسطة العِقْدِ" تعبير اصطلاحي جرى مجرى المثل، وشاع استعماله بمعنى الأجود أو الأغلى من كل شيء، أي أنَّه خرج من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.