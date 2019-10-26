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أحداث في صور

المنافسة الأكبر والأغرب

«الاقتصادية» من الرياض

جانب من منافسات جوتلاند الوطنية الكبرى للدراجات النارية في السويد، التي تعد الأكبر والأغرب من نوعها، حيث تقام فى الطين والصحراء والجبال على مراحل مختلفة، بمشاركة آلاف المتسابقين."الفرنسية"

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سمات

الدراجات النارية الدراجات السويد الرياضة

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