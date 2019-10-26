المنافسة الأكبر والأغرب

جانب من منافسات جوتلاند الوطنية الكبرى للدراجات النارية في السويد، التي تعد الأكبر والأغرب من نوعها، حيث تقام فى الطين والصحراء والجبال على مراحل مختلفة، بمشاركة آلاف المتسابقين."الفرنسية"