ترمب منتقدا "آيفون": الزر أفضل من لمس الشاشة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب امتعاضه من قرار عملاق التكنولوجيا "أبل"، بإلغاء الزر الرئيس في هواتفها الحديثة نسبيا، بحسب "رويترز".

وكتب ترمب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، "إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ"أبل": الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة".

وكانت تغريدة ترمب موجهة إلى تيم كوك أكبر مسؤول في شركة "أبل"، الذي تناول العشاء مع الرئيس مرتين على الأقل، وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة.

وينضم ترمب، الذي يستخدم "آيفون" إلى كثير من عشاق "أبل"، الذين أبدوا استياءهم من التغيير الذي أعلنت عنه الشركة الأمريكية العملاقة في عام 2017.

يقول هؤلاء "إن التغيير اضطرهم إلى استخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسة، بدلا من استخدام هذا الزر".

وبدأت "أبل" بيع هواتف "آيفون" التي لا تحتوي على زر رئيس مع إطلاق الطراز "آيفون 10" في سبتمبر 2017، ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيس هو "آيفون 8".

بحسب "سي إن إن"، زادت معدلات تغريد ترمب على "تويتر" بنسبة 43 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بمتوسط 83 تغريدة في الأسبوع، بعدما كان يغرد بمعدل 58 مرة في الأسبوع عام 2018.