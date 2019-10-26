أغنى رجل يخسر 7 مليارات دولار في يوم

خسر جيف بيزوس أغنى رجل في العالم ومؤسس ومدير شركة "أمازون"، نحو 7 مليارات دولار دفعة واحدة خلال يوم الجمعة.

وأشارت شبكة "سي أن بي سي" الإخبارية، إلى أن سهم "أمازون"؛ تراجع بعدما أصدرت الشركة تقريرها المالي للربع الثالث من العام الجاري.

ويمتلك بيزوس نحو 57.6 مليون سهم في شركة "أمازون"، وإذا استمر سهم الشركة في الهبوط خلال التعاملات، فإن بيزوس قد يخسر مركزه كأغنى رجل في العالم لمصلحة بيل جيتس، الذي يشغل المرتبة الثانية، بحسب "سبوتنيك".

يذكر أن مجلة "فوربس" قدرت ثورة جيف بيزوس هذا العام بنحو 114 مليار دولار، فيما بلغت العام الماضي 160 مليارا.

وجاء التراجع بسبب طلاق بيزوس من زوجته ماكنزي، التي أصبحت رابع أكثر نساء العالم ثراء بعد أن سلمها الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "أمازون"، جيف بيزوس، نسبة أربعة في المائة من حصة الشركة كتسوية طلاق، والتي تبلغ نحو 38 مليار دولار.

ويعد هذا الطلاق، وبفارق كبير جدا، أغلى طلاق في التاريخ، إذ إن الرقم القياسي السابق المسجل لأغلى طلاق في العالم بلغ 2.5 مليار دولار، وحصلت عليه جوسلين ويلدنستاين بعد طلاقها من تاجر اللوحات الفنية أليك ويلدنستاين عام 1999.

وكانت ماكينزي بيزوس، المؤلفة البالغة من العمر 49 عاما، قد تعهدت بالتخلي عن نصف ثروتها على الأقل وذلك دعما لمبادرة "غجيفينج بليدج" للأعمال الخيرية.