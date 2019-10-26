نائب رئيس المركزي الأوروبي: منطقة اليورو بحاجة إلى أداة مالية مركزية

دعا نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، إلى إنشاء أداة مركزية للمساعدة في تعزيز فعالية السياسات الوطنية في مختلف أنحاء منطقة اليورو.

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الأوروبي ألقت الضوء على زيادة حالة الإحباط لدى مسؤولي البنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية إزاء الوضع المالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة،بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس" الاسبانية، قال دي جويندوس إن الإطار الحالي، والذي يتضمن مزيجا من السياسات، لا يعد مكملا للسياسة النقدية للبنك بحسب ما نشرت "الألمانية".

كما أوضح في المقابلة التي نشرتها الصحيفة في عددها اليوم السبت: "لهذا السبب، أنا على قناعة بالحاجة إلى أداة مالية مركزية، مستقلة," مضيفا أن هذه الأداة "ستقدم الدعم أيضا للسياسات المالية الوطنية".

وكان وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا الشهر الماضي على العناصر الرئيسية لميزانية صغيرة لمنطقة اليورو، في أعقاب عامين من المفاوضات المشحونة بشأن أداة لم ترق إلى الرؤية الأصلية الشاملة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.