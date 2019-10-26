بكين: الانتهاء من الأجزاء الأساسية للاتفاق التجاري مع واشنطن

قالت الصين اليوم السبت إن أجزاء من النص الخاص بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة "اكتملت بصفة أساسية"، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق في مجالات، بينها المعايير التي تستند إليها جهات الرقابة الزراعية.

ويأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية تمت أمس الجمعة بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي، والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية اليوم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم السبت إن مفاوضي الطرفين "اتفقوا على حل مصادر القلق الأساسية، وأكدوا أن المشاورات الفنية الخاصة ببعض نصوص الاتفاقية قد اكتملت بصفة أساسية."

وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي في بيان أمس الجمعة إن الصين والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية لأجزاء من المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، والذي يأمل الرئيسان، الأمريكي دونالد ترمب والصيني تشي جين بينج، في التوقيع عليه خلال قمة مقررة في تشيلي الشهر المقبل.

وحقق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" للشركات الأمريكية صعودا قياسيا أمس عقب البيان بحسب ما نشرت"الألمانية".

وأوضح بيان صدر في الصين أن الجانبين توصلا لاتفاق تستورد بمقتضاه الولايات المتحدة منتجات دواجن جاهزة من الصين. كما ستقوم بكين برفع الحظر المفروض على صادرات الدواجن وتطبيق "نظام معلومات الصحة العامة" على منتجات اللحوم الأمريكية، بحسب وزارة التجارة الصينية.

ونقلت "بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن أيضا التزامات من قبل الصين بشأن الملكية الفكرية وتوفير العملة.

ومن المتوقع أن تستأنف الصين شراء المنتجات الزراعية الأمريكية بمستويات تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب التجارية بين البلدين قبل نحو عام مقابل عدم فرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية للسوق الأمريكية.