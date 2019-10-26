زيادة في القروض المقدمة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين العام الماضي

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن الصين شهدت نموا أسرع في حجم القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، في ظل جهود حكومية لتشجيع التمويل الشامل، وفق ما أظهرته بيانات رسمية.

وذكر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن حجم القروض غير المسددة المقدمة للشركات الصغيرة أو الأعمال المملوكة لأفراد والتي يصل حدها الائتماني إلى 5 ملايين يوان (حوالي 707 آلاف دولار أمريكي) أو أقل، بلغ 8 تريليون يوان بنهاية العام الماضي، بزيادة 18 في المائة على أساس سنوي، و 8.2 نقطة مئوية عن نهاية عام .2017

وأوضح التقرير أن حجم القروض الجديدة المقدمة لهذه الشركات بلغ 1.22تريليون يوان العام الماضي، بزيادة 614.3 مليار يوان عن القروض الجديدة المضافة في عام .2017

وارتفع حجم القروض المضمونة برهون لدعم ريادة الأعمال 22.5 في المائة على أساس سنوي، ليسجل 106.4 مليار يوان بنهاية عام .2018 ،بحسب ما نشرت "الألمانية"

ويأتي هذا الارتفاع في ضوء جهود حكومية جارية لتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة والمتناهية الصغير التي تعاني من صعوبات مالية، ضمن سلسلة من السياسات الموجهة التي تم الكشف عنها لضخ أموال في هذه الشركات.