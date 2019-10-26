«نمو» تربح 284 نقطة خلال أسبوع

ارتفعت السوق الموازية "نمو" خلال الأسبوع 7.7 في المائة بما يعادل نحو 284 نقطة، لتغلق عند 3948 نقطة.

وارتفعت قيم التداول 136 في المائة بنحو 20 مليون ريال لتصل إلى 35 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة فارتفعت 142 في المائة بما يعادل نحو 1.1 مليون سهم لتصل إلى 1.9 مليون سهم متداول.

أما الصفقات فقد ارتفعت 100 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 3.1 ألف صفقة.