المضحي: العدالة يبحث عن رعاة

أكد عبدالعزيز المضحي رئيس نادي العدالة، عدم استحقاقهم للخسارة أمام الاتفاق 0 /1 ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الفريق لم يكن سيئا في جميع المباريات التي خسرها، حتى مباراة الفتح رجعنا في الدقائق الأخيرة، لكن هذه هي كرة القدم، أيضا نحن قادرون على التصحيح في الفترة المقبلة".

وشدد على أن فريقه لم يكن يخطط من البداية للمنافسة على المراكز الأولى، بل البداية الجيدة في الدوري، وقال "الفريق لا ينوي المنافسة هذا الموسم، وهدفنا واضح هو البقاء أولا لا سيما أن الفريق لأول مرة يصعد، وعلينا اللعب من أجل كسب النقاط والبقاء في الدوري، مهما كانت النتائج علينا أن نلعب للهدف الذي نعمل من أجله، كما ذكرت، وهو البقاء".

وعن التغييرات المتوقعة في الفريق خلال فترة التسجيل الثانية الشتوية، قال "إدارة النادي لن تفتح ملف الشتوية وتتحدث به الآن، هذا الكلام سابق لأوانه، وعلينا التريث في هذا الأمر، وهذه الأمور ستكون حسب رأي الجهاز الفني ولا نريد الاستعجال في ذلك".

وكشف أن الفترة المقبلة تحتاج منا جلب رعاة، وقال "يجب أن يكون الرعاة على مستوى عالٍ، لدعم الفريق ولدينا بعض الرعاة الآن ونطمح في جلب أكثر من راعٍ". وزاد "أشكر الجماهير التي حصلنا بفضل الله أولا ثم بدعمهم على ثلاثة ملايين ريال من استراتيجية دعم الهيئة العامة للرياضة، وشهادتي فيهم مجروحة، وعشمنا فيهم كبير بالمساندة".