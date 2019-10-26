المسعود: الشباب منافس قوي

عد أحمد المسعود المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، فوز فريقه على الوحدة 2 /0، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بتضافر جهود الجميع واكتمال أربعة عوامل مهمة، العمل الإداري المنظم، العمل الفني المتقن، التركيز العالي، والدعم الجماهيري غير المسبوق، وقال "العمل الكبير الذي يقوده خالد البلطان رئيس النادي من خلال زرع الثقة في نفوس اللاعبين، وتحفيزهم ماديا ومعنويا، وعمل استراتيجية خاصة مع الشريك الرسمي للشباب في التفاعل مع الجمهور وتقديم كل متطلباتهم ما نتج عنه إقبال مميز خلال الأسابيع الماضية، فيما كان العمل الفني المنظم والمتقن وحسن إعداد اللاعبين وتجهيز البدلاء وتأهيل المصابين من قبل الجهاز الفني والطبي كان مميزا، وهو عامل رئيس لنجاح منظومة العمل، والتحضير الجيد للمباريات كان واضحا من خلال ما يقدمه نجوم الفريق".

وأضاف "كان التركيز العالي من قبل لاعبي الفريق واضحا، مع انسجام أكثر، وتأقلم على النهج الذي رسمه الجهاز الفني، بموجبه تحققت نتائج مميزة، فيما كان الدعم الجماهيري غير المسبوق مبهجا ولافتا، والحضور الكبير له دور معنوي مهم في نفوس اللاعبين، وأثمر بحصد ثلاثة ملايين، إلى جانب حصد تسع نقاط في ثلاث مباريات متتالية، تؤكد أن الليث الأبيض سيكون منافسا قويا".