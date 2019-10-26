عسيري: لا صعوبات مع جروس

استبعد عبدالفتاح عسيري لاعب فريق الأهلي لكرة القدم تأثر أداء فريقه فنيا في لقاء اليوم أمام الحزم في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين جراء تغير الجهاز الفني في فريقه بالتعاقد مع السويسري كريستيان جروس، وقال "لن يكون هناك أي تأثير المدرب جروس سبق أن كان مدربا للفريق وأغلبية العناصر الفنية على علم تام بأسلوبه وتكتيكيه الفني".

وأضاف "لم يكن هناك أي صعوبات في الأيام الماضية بل جميع الأمور سارت بشكل جيد من الناحية التدريبية وأنهينا جميع التحضيرات للقاء اليوم الذي نأمل أن نوفق من خلاله وأن نظفر بالنقاط الثلاث".

وبين عسيري أن لقاء اليوم أمام الحزم لن يكون سهلا كما يتوقعه البعض، وقال "هناك من يرى في أن يكون اللقاء سهلا بالنسبة لنا وهذا غير صحيح ونحترم الحزم بشكل كبير إذ حقق نتائج مميزة لدينا هدف في هذا اللقاء يتمثل أولا بالظهور بشكل جيد وثانيا الحصول على النتيجة وخطف النقاط ونعلم تماما بأن الأمر لن يكون بالسهل لذا سنبذل قصارى جهدنا في هذا اللقاء".

من جهة أخرى، أجل المدرب جروس الكشف عن ملامح التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء إلى ما بعد المحاضرة الفنية التي سيعقدها ظهر اليوم قبل اللقاء، جاء ذلك بناء على الطريقة والأسلوب التكتيكي الذي سينتهجه في هذا اللقاء.

وكان لاعبو الأهلي قد أنهوا تدريباتهم البارحة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي إذ ركز المدرب على الجانب اللياقي قبل أن يطالب اللاعبين بتنفيذ بعض الجمل التكتيكية.