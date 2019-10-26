إبعاد حمدالله عن التدريب

أجبرت إصابة الكدمة في مفصل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر لكرة القدم على عدم المشاركة في جزء من التدريبات الجماعية أمس، قبل أن يبعده المدرب البرتغالي روي فيتوريا استعدادا للقاء الديربي أمام الهلال ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب وجد في العيادة الطبية أمس، حيث فضل الجهازان الفني والطبي عدم المجازفة بإشراكه في المران كاملا خوفا من تفاقم الإصابة قبل نزال الديربي.

وأوضحت المصادر، أن حمدالله سيدخل التدريبات الختامية اليوم، وعلى ضوئها سيتحدد مدى إمكانية مشاركته أمام الهلال من عدمها، وقال "حمدالله أصيب في اشتراك عفوي مع أحد زملائه خلال تدريب الخميس ما حدا به إلى عدم إكماله التدريب قبل أن يوجد في عيادة النادي أمس، حيث خضع لجلسات طبية مكثفة على موضع إصابته غير المقلقة".

وأضاف، "إمكانية مشاركة حمدالله واردة بشكل كبير في لقاء الهلال في حال منحه الضوء الأخضر من الجهاز الفني من خلال التدريبات الجماعية اليوم استعدادا لنزال الهلال".

وأوضح، أن اللاعب أبدى رغبته الكبيرة في المشاركة، حيث أسر للجهاز الطبي بأن إصابته ليست مقلقة ويستطيع تجاوزها والمشاركة في حال إعطائه الضوء الأخضر في مران اليوم.

وكان المدرب البرتغالي فيتوريا قد حذر لاعبيه في مران البارحة من انقطاع الكرات خلال مباراة الديربي، وقال "يجب أن تكون تمريراتنا متقنة في خط المنتصف وعدم السماح لهم بالتقدم لمناطقنا، لكن عليكم التركيز في عدم فقدان الكرة بسهولة لارتدادهم السريع الذي قد يكلفنا هدفا في مرمانا".

وأجرى فيتوريا تدريبات لياقية خفيفة ثم أتبعها بمناورة طبق من خلالها عديدا من الجمل التكتيكية الخاصة باللقاء قبل أن يركز على الكرات الثابتة التي نفذها البرازيلي جوليانو، إضافة إلى يحيى الشهري.

وواصل عبدالفتاح آدم تدريباته في العيادة، حيث يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته في العضلة الأمامية منذ أكثر من شهر.