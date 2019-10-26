لوشيسكو: متشوقون للنصر

أكد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال لكرة القدم، الإثنين، أن مباراة النصر غدا ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تعد نهائيا، وقال "جاهزون للنصر وسندخل كل مباراة باعتبارها نهائيا للابتعاد بصدارة الدوري، ونتسلح بالحماس والثقة لمواجهتهم ونحن متشوقون للنصر".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "تركيزنا منصب على نقاط النصر فقط ونحن جاهزون وندرك قوته ولدي ثقة كبيرة في عناصر فريقي خصوصا بعد حسمهم للتأهل الآسيوي".

وتابع "يقدم الهلال والنصر مستوى عاليا في الجانبين الدفاعي والهجومي وسيقاتلان من أجل الظفر بالنقاط الثلاث لدينا غيابات لن تؤثر فينا والجميع مستعد لهذا اللقاء".

في المقابل، قال اللاعب الكولمبي جوستافو كويلار "تسير تحضيراتنا لمباراة النصر بشكل متميز، وجميعنا متحمسون للفوز في المباراة، يوجد في مركز المحور عديد من اللاعبين يملكون إمكانات عالية، وأنا وزملائي مستعدون لتقديم كل ما لدينا".

وأضاف "تمثيلي للهلال يعطيني الدافع لتقديم كل ما لدي ولقاء النصر سيكون على مستوى عالٍ".

وفنيا، أدى الثلاثي أمير كردي، محمد كنو، وعمر خربين، أمس، برامجهم المعدة لهم مسبقا، فيما واصل البقية تدريباتهم الميدانية، وركز لوشيسكو على الجوانب الفنية والتكتيكية، واختتمها بمناورة على نصف الملعب.