ماركات عالمية بشعار الهلال .. المتجر يتوسع

أوضحت المصادر، أن نادي الهلال، سيفتتح متجره الذي سيكون الأكبر من بين المتاجر في السعودية وفي موقع استراتيجي على طريق الأمير تركي الأول وبمساحة كبيرة، حيث ستطرح فيه عديد من المنتجات وعلى رأسها الأطقم المتنوعة، الإكسسوارات المكتبية والمنزلية، إلى جانب منتجات ستعرض للمرة الأولى ترتبط بكل ما يمثل هوية وشعار وعراقة الأزرق.

وسيفتتح المتجر، الذي تتجاوز مساحته الـ1000 متر مربع، في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، بحلة جديدة ومبهرة للهلاليين خاصة والرياضيين عامة، وذلك بعد أن حرصت الشركة المشغلة S-Team، على أن تظهر متاجر الأندية المتعاقدة معها بشكل متميز ومختلف عن بقية المتاجر.

وسيحظى عشاق العطور، الساعات، والمجوهرات المصممة من ماركات عالمية، بمنتجات خاصة تتزين بشعار ناديهم المفضل الهلال، ما يتوقع معه إقبال كبير خاصة أن المنتجات والخامات تم تصنيعها بجودة عالية في كل من ـ الصين، تايلاند، تركيا، وبعض الدول الأوروبية الأخرى.

ولن يكون متجر الهلال، في الرياض وحيدا خلال الفترة المقبلة إذ تسعى S-Team، إلى افتتاح فروع أخرى تغطي عددا من المدن خلال الأعوام القليلة المقبلة.