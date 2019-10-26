الحمود: إذا السومة «عقيد» فحارسنا «لواء»

تمنى سلطان الحمود أمين عام نادي الحزم أن يشاهد فريقه لكرة القدم تحكيما عادلا اليوم أمام الأهلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأن يعود طاقم التحكيم في اللقاء لتقنية الفيديو "VAR" للقطات الجدلية وألا يتم تمريرها كونها حرمتهم من عدد من النقاط في المباريات السابقة بسبب عدم العودة، وقال "مباراة الأهلي على أرضنا وبين جماهيرنا، ميزة يجب أن نستفيد منها للخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف "الأهلي المتجدد بإعادة المدرب السويسري كريستيان جروس لم تكن بدايته في الدوري جيدة، وما زال في مستوى متذبذب وغير ثابت، وأتوقع أن يكون اليوم هجومه قويا بقيادة السوري عمر السومة الذي سيواجه الحارس الجزائري مالك عسلة، إذا كان السومة "عقيدا" فمالك "لواء" في الحراسة".

وأضاف "الحزم مجمل مستوياته شبه ثابتة ومستقرة، تكتيكيا جيد بإقفال المنطقة الخلفية والاعتماد على الهجوم المرتد السريع من الأطراف".

وسجل الحزم أربعة انتصارات متتالية قبل أن يتعثر بالخسارة في الجولة الماضية، كأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ مشاركته في الدوري السعودي للمحترفين.

وطالب الحمود جماهير الحزم بالحضور والمساندة، وقال "تعبنا من أجل احتضان مبارياتنا في ملعبنا في الرس، بعد تهيئة الملعب واستنفاذ كل الشروط لإقامة مواجهاتنا عليه، وستكون الفعاليات المصاحبة موجودة، ووضعنا جوائز للجمهور، فماذا يمنع من الحضور والمساندة؟، حزمكم يتحزم بكم لأنكم وقوده".