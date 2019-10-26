الفيحاء والرائد .. الفوز الثاني

أعاد فريق الفيحاء لكرة القدم، نظيره الفتح إلى مربع الخسائر مرة أخرى، بعد أن تغلب عليه 3 / 1، فيما عمق الرائد جراح ضمك بالفوز عليه 1 / 0 أمس في الجولة الثامنة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الفيحاء رصيده إلى تسع نقاط، والرائد إلى ثماني نقاط، وتجمد الفتح وضمك عند أربع نقاط.

وحاز الفيحاء المليون بحضور جماهيري بلغ 3802 مشجع.

في المجمعة، استعاد الفيحاء ذاكرة الانتصارات وحقق فوزه الثاني هذا الموسم بعد أن كسب الحزم 2 / 1 في الجولة الثانية، وكان الضحية الفتح الذي عاد إلى دوامة الخسائر بعد انتفاضة قصيرة.

تقدم الفتح أولا عن طريق مروان سعدان من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو التي أظهرت اصطدام الكرة بيد بندر ناصر مدافع الفيحاء "20".

وأدرك الفيحاء التعادل عن طريق لاعبه صامويل أوسو من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء "48" ومن ثم أضاف اللاعب سامي الخيبري الهدف الثاني للفيحاء برأسية قوية "51"، قبل أن يختتم روني فرنانديز ثلاثية الفيحاء بعد أن استغل خطأ دفاعيا "75".

في المحالة، استعاد الرائد هو الآخر نغمة الانتصارات محققا فوزه الثاني هذا الموسم، بعدما تغلب على ضمك بهدف نظيف سجله المغربي محمد فوزير من ركلة الجزاء "53".

وتتواصل الجولة الثامنة اليوم بمباراتين يبحث خلالهما الأهلي والفيصلي عن فك الارتباط بينهما والجلوس على الوصافة، عندما يواجهان الحزم والتعاون على التوالي.

ويملك الأهلي الثالث "14 نقطة"، بفارق الأهداف عن الفصيلي بالرصيد ذاته، ويفصلهما عن الشباب والوحدة صاحبي المركزين الثاني والثالث نقطة واحدة بـ"15 نقطة"، بينما الحزم "عشر نقاط"، والتعاون "سبع نقاط".