بعد انخفاض التضخم عن 4%.. روسيا تخفض الفائدة 50 نقطة

أعلن بنك روسيا المركزي اليوم خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وهو أكبر خفض للفائدة في روسيا منذ 2017 مشيرا إلى أنه يدرس المزيد من تخفيض الفائدة بعد ظهور مؤشرات على انخفاض معدل التضخم عن المستوى المستهدف وهو 4%.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي انخفض سعر الفائدة الرئيسية من 7% إلى 6.5%، في حين خفض البنك توقعاته لمعدل التضخم في نهاية العام الحالي إلى ما يتراوح بين 3.2% و3.7%.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حوالي نصف المحللين الذين كانت قد استطلعت رأيهم توقعون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بالفعل.

وكانت روسيا قد خفضت سعر الفائدة 3 مرات خلال الأسبوع الحالي، في حين تبنت "إيلفيرا نابولينا" محافظ البنك المركزي الروسي موقفا أكثر اعتدالا بشأن السياسة النقدية حيث أشارت في الأسبوع الماضي أن البنك يحتاج إلى مزيد من تخفيف السياسة النقدية لمنع استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة. في الوقت نفسه فإنه في ظل ضعف معدل النمو مع وصول معدل الفائدة الحقيقية في روسيا إلى أحد أعلى المستويات بين الدول الصاعدة، يمكن للبنك المركزي القيام بخفض الفائدة مجددا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأبقى البنك المركزي الروسي على توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل بين 0.8% و1.3% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي جاء نتيجة عوامل مؤقتة. وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلل الطلب على صادرات روسيا.