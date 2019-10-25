نمو قياسي لأكبر صناديق العالم السيادية إلى 1.09 تريليون دولار

ارتفعت قيمة صندوق الثروة السيادية للنرويج، وهو الأكبر في العالم، إلى مستوى قياسي بلغ عشرة تريليونات كرونة نرويجية "1.09 تريليون دولار" أمس، مدعوما بارتفاع أسهم عالمية وقوة اليورو والدولار.

وفقا لـ"رويترز"، بلغ الصندوق المستوى المهم في الوقت الذي يكابد فيه منظموه الحكوميون إزاء تغييرات في الاستراتيجية، منها كيفية التعامل مع مخاطر مناخية وتحويل مقترح واسع النطاق لاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

وأظهر تحديث على الموقع الإلكتروني للصندوق، أن القيمة العالمية لصندوق معاشات التقاعد الحكومي بلغت عشرة تريليونات كرونة نرويجية للمرة الأولى بحلول الساعة 08:57 بتوقيت جرينتش، أي أكثر من 200 ألف دولار لكل رجل وامرأة وطفل في النرويج.

يستثمر الصندوق، الذي يُعرف عادة بالصندوق النفطي الذي تديره وحدة من البنك المركزي، ما يقرب من 70 في المائة من الأموال في أسهم عالمية ونحو 28 في المائة في محفظة من أصول الدخل الثابت. وتشكل حيازات عقارية غير مدرجة الباقي.

يدعم الصندوق تطوير معايير محسنة لتقديم تقارير عن الاستدامة على الصعيدين الوطني والدولي، والاستفادة من الإفصاح المؤسسي في الوقت المناسب عن البيانات عالية الجودة ومن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالاستدامة.

وفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في "الاقتصادية"، فإن استثمارات الصندوق في السعودية توزعت على 44 شركة مدرجة في سوق الأسهم المحلية نهاية 2018، مقابل 42 شركة في عام 2017.

وتوزعت الـ44 شركة بين 43 شركة في السوق الرئيسة وشركة واحدة "لجام للرياضة" في السوق الموازية "نمو" لأول مرة يمتلك فيها الصندوق، ذلك بعد تأسيس السوق في 26 شباط (فبراير) 2017.