المعادن تنتعش بدعم ضبابية الاقتصاد.. الذهب يصعد 1% والبلاديوم عند أعلى مستوى على الإطلاق

قفز الذهب حوالي واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع اليوم، إذ اتجه المستثمرون للمعدن في ظل المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقلق المتزايد من تباطؤ اقتصادي عالمي، بينما بلغ البلاديوم ذروته على الإطلاق بدعم من نقص في إمدادات المعدن الذي يستخدم في تحفيز التفاعلات الكيماوية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1511.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1051 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الثالث من أكتوبر عند 1517.70 دولار للأوقية. وصعد المعدن نحو 1.5 بالمئة هذا الأسبوع، وفقا لـ"رويترز".

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 بالمئة إلى 1514.40 دولار للأوقية.

ووافق الاتحاد الأوروبي اليوم على طلب لندن تمديد مهلة الخروج من الاتحاد لكنه لم يحدد موعدا جديدا للانسحاب، ليعطي البرلمان البريطاني المنقسم وقتا لاتخاذ قرار بشأن دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتخابات مبكرة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات أمس الخميس تراجع طلبيات التوريد الجديدة وشحنات السلع الرأسمالية الأساسية المصنعة في الولايات المتحدة في سبتمبر، في دلالة على أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة في ظل حرب التجارة، مما يمهد لخفض جديد في أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

في المقابل، انخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.76 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1785.50 دولار.

وساعدت المخاوف بشأن حدوث أزمة في إمدادات المعدن الذي يُستخدم في صناعة السيارات في رفع الأسعار حوالي 40 بالمئة هذا العام على الرغم من ضعف قطاع السيارات.

وقفزت الفضة 2.7 بالمئة إلى 18.24 دولار للأوقية بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ 25 سبتمبر عند 18.33 دولار. وارتفع المعدن نحو أربعة بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 1.3 بالمئة إلى 936.15 دولار ليظل بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي في ثمانية أسابيع.