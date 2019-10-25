«الصندوق الصناعي» يشارك في منتدى الرؤية السعودية - اليابانية 2030

شارك الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أمس، في العاصمة اليابانية طوكيو، في فعاليات منتدى أعمال "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية JETRO.

وقدم الدكتور المعجل، تعريفا شاملا باستراتيجية الصندوق الصناعي ومنتجاته وحلوله التمويلية الجديدة بعد توسيع نطاق نشاطه التمويلي، ليشمل عددا من القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجيستية المدرجة تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ليصبح الصندوق الممكن المالي الرئيس لقطاعات البرنامج، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاعات الصناعية الواعدة.

وقام المعجل باستعراض البرامج والتمويلية والمحفزات التي يقدمها الصندوق الصناعي للمستثمرين في المملكة، ومنها برامج التمويل المتخصص التي أطلقها الصندوق أخيرا مثل برنامج "متجددة" المخصص لمشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى المنتجات التمويلية التي كان آخرها منتجي "تمويل رأس المال العامل" و"القرض متعدد الأغراض".

وأشار إلى أن الصندوق الصناعي لعب دورا تنمويا في خدمة الصناعة في السعودية على مدى 45 عاما، وبإلقاء الضوء فقط على دوره منذ عام 2000 حتى الآن، أي ما يقارب الـ20 عاما الأخيرة، اعتمد الصندوق خلال هذه الفترة 2186 قرضا، بقيمة إجمالية تجاوزت 132 مليار ريال، فيما بلغت نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 81 في المائة من إجمالي عدد القروض المعتمدة.