بنك الرياض يحصد جائزة أفضل برنامج لتنمية المهارات القيادية

حصد بنك الرياض جائزة "أفضل برنامج لتنمية المهارات القيادية" في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2019، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة السابعة من القمة الحكومية للموارد البشرية في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".

وتؤكد الجائزة جدارة رؤية بنك الرياض واستراتيجيته في تنمية وتطوير مهارات موظفيه وتمكينهم من اكتساب مفاتيح التميز والريادة في مجال الأعمال المصرفية، حيث تم منحها بناء على تقييم أحد برامج بنك الرياض التطويرية التي عقدت بالشراكة مع "كلية CASS للأعمال" في لندن، وتعد إحدى أكبر الكليات المتخصصة في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

ويستهدف البرنامج تطوير وتنمية مهارات أكثر من 50 قياديا من منسوبي ومنسوبات بنك الرياض بحلول منتصف عام 2020 من خلال تقديم نظرة عامة على أساليب القيادة، وتأثير التطورات الرقمية Fintech في الصناعة المصرفية، إضافة إلى موضوعات عملية أخرى تتعلق بالإدارة الاستراتيجية.