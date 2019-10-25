منسوبو مصرف الإنماء يتبرعون بالدم بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي

أقام مصرف الإنماء حملة للتبرع بالدم لمدة ثلاثة أيام شارك فيها منسوبو الإدارة العامة في مدينة الرياض بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض من خلال وحدة التبرع بالدم المتنقلة الخاصة في المستشفى ضمن التعاون المستمر والدائم مع المستشفيات السعودية، لتمكين منسوبي ومنسوبات المصرف من الإسهام في هذا العمل الخيري. وقد أكد مصرف الإنماء حرصه على التعاون مع جميع مستشفيات المملكة، وعلى وجه الخصوص كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض ومستشفى القوات المسلحة في الرياض واستعداد منسوبي المصرف الدائم لتلبية الحاجة المستمرة للتبرع بالدم في أي وقت وفي أي منطقة من مناطق المملكة.
ويحرص مصرف الإنماء على الإسهام في أنشطة متنوعة للمسؤولية المجتمعية، حيث لقيت هذه الحملة إقبالا من منسوبي مصرف الإنماء إيمانا منهم بأهمية التبرع بالدم وللمشاركة في تغطية الحاجة المستمرة للدم في مستشفيات المملكة وخدمة هذا الوطن المعطاء السعودية.
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