أعلن البنك الأهلي إطلاق خدمة جديدة لتتبع المدفوعات والحوالات المالية الدولية كأول بنك في السعودية يقدم هذه الخدمة عبر منظومة سويفت SWIFT gpi للمدفوعات العالمية لعملائه من الشركات والأفراد التي تعد من أحدث التقنيات المستخدمة لتحويل الأموال في العالم. وتمكن الخدمة الجديدة جميع عملاء البنك سواء من الأفراد أو الشركات من تتبع حوالاتهم الدولية ومعرفة جميع تفاصيلها وحالة الحوالة عبر قنوات البنك الإلكترونية مثل، الأهلي موبايل والأهلي أون لاين والأهلي إي كورب على مدار الساعة. وتسهم هذه الخدمة المتقدمة في تطوير كفاءة المدفوعات والحوالات الدولية وزيادة الشفافية والمتابعة للحوالات في كل مرحلة من مراحل التحويل، ما يتيح للعملاء من أفراد وشركات، متابعة سرعة التحويل والتأكد والاستفسار عن وصول كل حوالة آليا. وتعد هذه الخدمة تحولا جذريا في عالم الحوالات الدولية لتحسين تجربة العملاء وعلاقات الموردين والمصدرين، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات لإدارة النقد بطريقة أكثر فعالية واحترافية، ما يضمن حصول العملاء على أعلى درجات الشفافية ويسمح بمتابعة العمليات بشكل دقيق، عوضا على السرعة العالية لعملية تحويل الأموال الدولية.
ويندرج تطبيق البنك لأفضل التقنيات الحديثة ضمن الأهداف الاستراتيجية للبنك في أن يكون أفضل مصرفية إلكترونية، التي تدعم وتعزز إمكاناته في خدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم، حرصا من البنك على الاستمرار الدائم في البحث والاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة لعملياته التي تدعم أعماله وتحسن تجربة عملائه.
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- «الأهلي» أول بنك في السعودية يتيح خدمة تتبع الحوالات الدولية للشركات والأفراد عبر «سويفت - جي بي آي» للمدفوعات العالمية
خدمات اعلامية
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