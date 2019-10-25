«السعودية للكهرباء» و«هيئة المحتوى المحلي» تؤسسان شراكة مستدامة لتطوير المحتوى المحلي

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتنمية وتطوير المحتوى المحلي، في إطار إطلاق أولى مبادراتها الاستراتيجية، الهادفة إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص؛ لتنمية المحتوى المحلي، التي تأتي تحت عنوان، "مبادرة شراكات المحتوى المحلي"، وذلك مواكبة لـ"رؤية المملكة 2030"، وجرت مراسم التوقيع في حفل إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي، بحضور فهد بن حسين السديري الرئيس التنفيذي المكلف للشركة.

وتتوج الاتفاقية جهود "السعودية للكهرباء" في مجال توطين الصناعات الكهربائية من خلال إطلاق برنامج "بناء"، الذي يحتوي على ثلاث مبادرات لتوطين الصناعات والخدمات محليا، تتضمن تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ووضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

وتسعى اتفاقية التعاون إلى تنمية وتطوير المحتوى المحلي بين الهيئة والشركة، من خلال المشاركة في مجلس تنسيق المحتوى المحلي "الاجتماعات وجلسات العمل" لتوجيه اهتمامات القطاع الخاص وتوحيـد الجهود بما يخدم زيادة المحتوى المحلي.