مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستعرض بيع الأراضي والفلل السكنية الفاخرة في حي الرويال جرينز

تلبية لجميع متطلبات الحياة العائلية الراقية، والمتطلعين إلى العيش بأسلوب حياة يجمع ما بين الترفيه والاسترخاء في بيئة عصرية متكاملة، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية موعد إطلاق بيع الأراضي والفلل السكنية الفاخرة التي تقع ضمن مجتمعي "الجولف" و"الشاطئ" في حي الرويال جرينز، الذي سيقام في فندق ريتز كارلتون في الرياض، خلال الفترة من 17 حتى 19 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

يمتد حي الرويال جرينز أحد أرقى الأحياء الساحلية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، على مساحة 4.9 مليون متر مربع، ويضم أراضي سكنية تبلغ مساحتها بين 700 و1000م2، بخيارات متنوعة لفلل مستقلة تتراوح بين 360 و 812م2 بتصاميم مختلفة عربية وأوروبية. حيث يطل بعضها على ملعب الجولف العالمي المكون من 18 حفرة أو بإطلالة على بحيرة الجولف، والبعض الآخر بإطلالة مباشرة على شاطئ البحر الأحمر، داخل مجتمعات سكنية تقدم أعلى درجات الخصوصية والأمان، تجعلها أكثر الوجهات السياحية الرائدة والمرغوبة لدى العائلات السعودية على البحر الأحمر.

من جهته، علق أنس نجمي، رئيس قطاع جودة الحياة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلا، "يعد حي الرويال جرينز من أبرز المشاريع السكنية الفاخرة التي تمتلك مواصفات تجتمع فيها عدة عناصر ملهمة تميزه عن أي مشروع سكني آخـر في المملكة، حيث يحيط المجتمع الحدائق والمسطحات الخضراء ومسارات مخصصة لرياضة المشي وأماكن مجهزة بخدمات السياحة البحرية والاسترخاء، إضافة إلى موقعه المميز المطل على المسطحات الخضراء لملعب الجولف رويال جرينز وعلى شاطئ البحر".

مشيرا إلى أن أنه تم تصميم الأحياء السكنية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تزامنا مع برامج جودة الحياة و"رؤية 2030"، بضرورة توفير الحلول السكنية المتنوعة مكتملة الخدمات والمقومات الأساسية التي تتناسب مع جميع متطلبات الحياة العائلية السعودية، حيث يتمتع السكان بكامل مزايا البيئة العصرية المتطورة داخل المدينة الاقتصادية، والمدعومة ببنية تحتية متقدمة ومرافق وخدمات عامة مصممة وفق أعلى المواصفات العالمية.