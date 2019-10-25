متنفس العيون .. يحترق

عزا صالح الثنيان، رئيس نادي العيون، أسباب الحريق الذي لحق بخيمة النادي إلى أخطاء في تركيب الإمداد الكهربائي، محملا وزره للإدارة السابقة، وقال "لم ينفذوا المشروع بشكل صحيح، سنفتقد لخيمة النادي التي تعد متنفسا للجميع، كونها متعددة الاستخدامات بين غرفة اجتماعات، جلسات للاعبين، واحتضان المناسبات، الحمد لله على كل حال، المهم أننا تفادينا الخسائر البشرية لهذا الحادث".

واشتعلت النيران في خيمة نادي العيون في الأحساء، المخصصة استراحة للجهازين الفني والإداري وكذلك اللاعبين بسبب تماس كهربائي تسبب في حريقها بالكامل ومعها حافلة مخصصة للفئات السنية والبراعم.

وأضاف الثنيان "حافلة الفئات السنية التي كنا نستخدمها في إحضار اللاعبين من منازلهم، احترقت أيضا لنجد أنفسنا في مأزق ولا نعلم كيف سنوفر خدمة مواصلات لهذه الفئة"، مبينا أن إدارته ستعمل على إصلاح الإمدادات الكهربائية، وقال "لم نستطع أن نعيد تركيب الإمدادات بسبب ضيق الوقت، إذ لم يمض على تسلمنا إدارة النادي سوى 23 يوما، والأسف لم نجد المكان مهيئا من ناحية الجودة والسلامة".