طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية الأمريكية تتراجع 0.5%

تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأساسية المُصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في سبتمبر كما انخفضت الشحنات، وهو ما يشير إلى أن استثمارات الشركات لا تزال ضعيفة مع استمرار تبعات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، هبطت 0.5 بالمئة الشهر الماضي بفعل الطلب الضعيف على معدات النقل وأجزاء السيارات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية، وفقا لـ"رويترز".

وجرى تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتظهر تراجع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.6 في المئة، بدلا من هبوطها 0.4 بالمئة في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاض طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.2 في المئة في سبتمبر.

وارتفعت طلبيات تلك السلع واحدا بالمئة على أساس سنوي. لكن شحناتها هبطت 0.7 في المئة الشهر الماضي. وتستخدم شحنات السلع الرأسمالية الأساسية في حساب الإنفاق على المعدات في قياس الحكومة للناتج المحلي الإجمالي.

وتم تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتظهر استقرار شحنات السلع الرأسمالية الأساسية دون تغيير بدلا من ارتفاعها 0.3 بالمئة في التقديرات السابقة.

وتأثر قطاع الصناعات التحويلية، الذي يمثل نحو 11 بالمئة من الاقتصاد الأمريكي، سلبا بالخلاف التجاري الذي ألحق الضرر بثقة الشركات والاستثمار وأدى لضبابية في الآفاق الاقتصادية.

وانخفض إجمالي طلبيات السلع المعمرة، التي تشمل مجموعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من أجهزة تحميص الخبز إلى الطائرات، بنسبة 1.1 في المئة في سبتمبر، بعد زيادة معدلة نسبتها 0.3 في المئة في الشهر السابق.

وتراجعت طلبيات معدات النقل بنسبة 2.7 بالمئة بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في أغسطس.