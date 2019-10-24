تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات.. استضافة "طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية"

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صُباح بن عبدالله الكريديس.

وبحسب "واس" قدم الكريديس لرئيس مجلس هيئة الرياضة خلال اللقاء ملف استضافة المملكة للنسخة الأولى من سباق "طواف السعودية الدولي للدراجات الهوائية" ، الذي سيقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات "uci" ، في فبراير من عام 2020 المقبل بالعاصمة الرياض ، بمشاركة نخبة من المتسابقين العالميين ، إضافة إلى عرض ملفين لبطولتين أخريين هي سباق حائل الصحراوي، الذي سيقام بالتزامن مع موسم حائل ، وكذلك سباق السودة للمنحدرات.

وفي ختام اللقاء قدم الكريديس شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اهتمامه ومتابعته المستمرين ، وحرصه الدائم على عمل الاتحادات والأندية الرياضية ودعمه لها بشكل مستمر لاستضافة أكبر البطولات الدولية.

حضر اللقاء ، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات سلمان بن عبدالله السيد ، والمدير التنفيذي للاتحاد مهند بن أحمد العمودي.