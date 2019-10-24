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أحداث في صور

تكنولوجيا فائقة

«الاقتصادية» من الرياض

زائرة لمعرض الصين الدولي للتكنولوجيا الفائقة تلتقط "سيلفي" مع أحد الروبتات، حيث تشتمل الفعالية على أحدث ما توصل له العلم في الإلكترونيات والأجهزة الذكية."الفرنسية"

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سيلفي الروبتات الصين الإلكترونيات معرض الصين الدولي للتكنولوجيا الفائقة

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