تكنولوجيا فائقة

زائرة لمعرض الصين الدولي للتكنولوجيا الفائقة تلتقط "سيلفي" مع أحد الروبتات، حيث تشتمل الفعالية على أحدث ما توصل له العلم في الإلكترونيات والأجهزة الذكية."الفرنسية"