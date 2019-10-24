تكنولوجيا فائقة

زائرة لمعرض الصين الدولي للتكنولوجيا الفائقة تلتقط "سيلفي" مع أحد الروبتات، حيث تشتمل الفعالية على أحدث ما توصل له العلم في الإلكترونيات والأجهزة الذكية."الفرنسية"
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