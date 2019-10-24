البنك المركزي الأوروبي يبقي على الفوائد البنكية في منطقة اليورو عند الصفر

أبقى البنك المركزي الأوروبي على الفائدة البنكية الاسترشادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، عند الصفر، وذلك حسبما أعلن البنك اليوم الخميس في فرانكفورت بحسب مانشرت"الألمانية".