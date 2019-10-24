"إيني" تشتري 70% من حصة "إديسون" بامتياز غاز في القطاع رقم 12 بمصر

قال مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المصرية لرويترز اليوم الخميس إن شركة إديسون الإيطالية باعت 70 بالمئة من حق امتيازها للغاز في القطاع رقم 12 بمنطقة شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط شمالي القاهرة إلي شركة ايني الإيطالية.

وامتنع المسؤول عن كشف المزيد من التفاصيل.

وكانت إديسون فازت بالقطاع رقم 12 في مزايدة طرحتها إيجاس في مارس 2015 حسب ما نشرت"رويترز".

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مناطق امتياز جديدة وسط إقبال من الشركات العالمية على دخول سوق التنقيب المصرية.